Вечерние взрывы в Сумах 22 августа — что известно о вражеской атаке

В Сумах раздались взрывы — что известно
Взрывы прогремели в Сумах сейчас, поздно вечером в четверг, 22 августа. В Сумской области продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе атаки ударных БпЛА.
Что известно о взрывах в Сумах вечером 22 августа
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21:30. В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об активности тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения, а в 21:54 о пусках КАБ тактической авиацией в Сумской области.
В 22:37 стало известно, что через Сумскую области летят ударные БпЛА, которые держат курс на Полтавскую область, а в 23:16 военные отметили, что "Шахеды" севернее Ахтырки двигаются на юго-запад в направлении Полтавской области.
В 23:18 корреспонденты Суспільного сообщили взрыв в Ахтырке и Сумах. В 23:23 в Сумах произошел повторный взрыв.
Комментариев о последствиях этого обстрела местные власти и ОВА пока не предоставляли. Ждем официальную информацию.
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