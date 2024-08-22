Вечерние взрывы в Сумах 22 августа — что известно о вражеской атаке

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: weukraine.tv

Взрывы прогремели в Сумах сейчас, поздно вечером в четверг, 22 августа. В Сумской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе атаки ударных БпЛА.

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Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21:30. В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об активности тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения, а в 21:54 о пусках КАБ тактической авиацией в Сумской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В 22:37 стало известно, что через Сумскую области летят ударные БпЛА, которые держат курс на Полтавскую область, а в 23:16 военные отметили, что "Шахеды" севернее Ахтырки двигаются на юго-запад в направлении Полтавской области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В 23:18 корреспонденты Суспільного сообщили взрыв в Ахтырке и Сумах. В 23:23 в Сумах произошел повторный взрыв.

Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Суми"

Комментариев о последствиях этого обстрела местные власти и ОВА пока не предоставляли. Ждем официальную информацию.