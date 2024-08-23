Ночные взрывы в Черкасской области 23 августа — что известно об обстреле

В Черкасской области прогремел ряд взрывов — что известно об атаке
Взрывы прогремели в Черкасской области сейчас, ночью в пятницу, 23 августа. В Черкасской области продолжается воздушная тревога.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и баллистики.
Что известно о взрывах в Черкасской области ночью 23 августа
Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 00:36. В 00:37 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для региона, а в 00:39 добавилась угроза баллистики с севера.
Первый взрыв, по информации корреспондентов Суспільного, произошел около 00:40, повторные — около 00:49.
Перед повторными взрывами мониторинговый канал "Николаевский Ванек" отмечал, что в направлении Черкасс летит баллистическая цель, а в 00:51 сообщил, что в районе Черкасс есть один "Шахед".
Комментариев по поводу последствий взрывов в Черкасской области от представителей местных властей и ОВА пока не было. Ждем официальную информацию.
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