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В Черкасской области прогремел ряд взрывов — что известно об атаке

23 августа 2024 00:58
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночные взрывы в Черкасской области 23 августа — что известно об обстреле
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: volyn24.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Черкасской области сейчас, ночью в пятницу, 23 августа. В Черкасской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и баллистики.

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Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 00:36. В 00:37 военные предупредили об угрозе ударных БпЛА для региона, а в 00:39 добавилась угроза баллистики с севера.

Угроза баллистики и ударных БпЛА ночью 23 августа
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Первый взрыв, по информации корреспондентов Суспільного, произошел около 00:40, повторные — около 00:49.

Взрывы в Черкасской области ночью 23 августа
Скриншот сообщений Telegram-канала "Суспільне Черкаси"

Перед повторными взрывами мониторинговый канал "Николаевский Ванек" отмечал, что в направлении Черкасс летит баллистическая цель, а в 00:51 сообщил, что в районе Черкасс есть один "Шахед".

Атака "Шахедов" и угроза баллистики ночью 23 августа
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Комментариев по поводу последствий взрывов в Черкасской области от представителей местных властей и ОВА пока не было. Ждем официальную информацию.

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