Ночная воздушная тревога 23 августа – какие области в опасности из-за угрозы баллистического и дронового ударов

Ночная угроза баллистики и атака БпЛА — какие области в опасности
23 августа 2024 00:40
Воздушная тревога
Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в пятницу, 23 августа, объявили в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Черниговская, Сумская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе баллистики. Также продолжается атака ударных БпЛА.
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