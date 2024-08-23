Нічна повітряна тривога 23 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістичного та дронового ударів

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в п'ятницю, 23 серпня, оголосили в дев'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу балістики. Також триває атака ударних БпЛА.

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