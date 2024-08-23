Нічна повітряна тривога 23 серпня — які області в небезпеці через загрозу балістичного та дронового ударів

Нічна загроза балістики та атака БпЛА — які області в небезпеці
23 серпня 2024 00:40
Повітряна тривога
Повітряну тривогу в Україні зараз, уночі в п'ятницю, 23 серпня, оголосили в дев'ятьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Чернігівська, Сумська, Київська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу балістики. Також триває атака ударних БпЛА.
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