Вечерняя воздушная тревога 22 августа — какие области в опасности из-за атаки ударных БпЛА

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Воздушную тревогу в Украине сейчас, поздно вечером в четверг, 22 августа, объявили в шести областях. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе атаки ударных БпЛА.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:32 22 августа

Что известно о воздушной тревоге вечером 22 августа

В 22:37 военные предупредили о движении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области. В 23:00 стало известно о ракетной угрозе для Полтавской и Черниговской областей. По состоянию на 23:16 ударные БпЛА севернее Ахтырки двигались на юго-запад в направлении Полтавской области. В 23:24 зафиксировали "Шахеды" в Херсонской области: вражеские цели двигались в направлении Николаевской области по северо-западному курсу. В 23:31 военные сообщили, что ударные БпЛА на севере Полтавской области держат курс на Миргород.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Взрывы во время вечерней воздушной тревоги 22 августа

В период с 23:18 до 23:23 были слышны взрывы в Ахтырке и Сумах. Перед этим в Воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных беспилотников для Сумской области. По состоянию на 23:32 подробной информации о последствиях этой атаки нет.