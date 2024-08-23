Обстрелы Украины ночью 23 августа — ПВО сбила 14 дронов

Сколько российских дронов сбила украинская ПВО этой ночью — данные Воздушных сил
Россияне ночью 23 августа атаковали Украину ракетами и ударными "шахедами". Воздушные силы приземлили 14 из 16 вражеских дронов, которые оккупанты запускали из Ейска и Курска.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram.
Результаты работы ПВО ночью 23 августа
По словам Олещука, этой ночью оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков — Ейск и Курск — Россия).
"В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два — локационно потеряны, информация по разрушениям не поступала", — говорится в сообщении.
Как известно, противовоздушная оборона работала в четырех областях:
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Сумской.
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