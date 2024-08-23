В спецотряде Нацгвардии показали, как уничтожают оккупантов в Запорожской області

Работа по оккупантам бойцами "Крила Омеги". Фото: скриншот

В Центре специального назначения НГУ "Омега" показали работу пилотов FPV-дронов по скрывавшимся в лесополосе оккупантам. Потери врага уточняются.

Об этом сообщили в отдельном отряде беспилотных систем специального назначения "Крила Омеги" в пятницу, 23 августа.

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Как сообщает Telegram-канал "Маріуполь.Спротив", спецназовцы НГУ ударили по оккупантам в Запорожской области.

"Отработка пилотами FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" по месту скопления личного состава противника в лесополосе", — говорится в лаконичном комментарии ОЗСП "Крила Омеги".

Число убитых захватчиков или уничтоженной техники военные не уточнили.