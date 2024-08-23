У Спецзагоні Нацгвардії показали, як нищать окупантів на Запоріжжі

Робота по окупантах бійцями "Крила Омеги". Фото: скриншот

У Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" показали роботу пілотів FPV-дронів по окупантах, що ховалися в лісосмузі. Втрати ворога уточнюються.

Про це повідомили в окремому загоні безпілотних систем спеціального призначення "Крила Омеги" у п'ятницю, 23 серпня.

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Як повідомляє Telegram-канал "Маріуполь.Спротив", спецпризначенці НГУ вдарили по окупантах у Запорізькій області.

"Відпрацювання пілотами FPV дронів Окремого загону "Крила ОМЕГИ" по місцю скупчення особового складу противника в лісосмузі", — йдеться в лаконічному коментарі ОЗСП "Крила Омеги".

Кількість вбитих загарбників чи знищеної техніки військові не уточнили.