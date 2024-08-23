Бійці ППО показали збиття ворожого дрона-камікадзе

Сили ППО збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 23 серпня росіяни здійснили чергову атаку "шахедами" проти України. Втім, українські захисники були напоготові і дали ворогу гідну відсіч.

Відео збиття ворожих цілей бійцями Національної гвардії оприлюднили в МВС України.

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У ніч на 23 серпня ворог атакував Україну 16 ударними БпЛА типу "Shahed".

"Кадри збиття ворожого шахеда нацгвардійцями під час нічної атаки та щирі емоції наших бійців", — коментують повідомлення у МВС.

Нагадаємо, під час атака "шахедів" українські захисники збили 14 ворожих об'єктів з 16.