Бійці ППО показали збиття ворожого дрона-камікадзе

У мережі показали ефектне збиття ворожого дрона-камікадзе бійцями ППО України
23 серпня 2024 16:22
Сили ППО збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
В ніч на 23 серпня росіяни здійснили чергову атаку "шахедами" проти України. Втім, українські захисники були напоготові і дали ворогу гідну відсіч.
Відео збиття ворожих цілей бійцями Національної гвардії оприлюднили в МВС України.
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У ніч на 23 серпня ворог атакував Україну 16 ударними БпЛА типу "Shahed".
"Кадри збиття ворожого шахеда нацгвардійцями під час нічної атаки та щирі емоції наших бійців", — коментують повідомлення у МВС.
Нагадаємо, під час атака "шахедів" українські захисники збили 14 ворожих об'єктів з 16.
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