Бои в Донецкой области — полиция эвакуировала раненых супругов из Плещеевки

Эвакуация раненых супругов. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты 22 августа сбросили на Плещеевку в Донецкой области авиабомбу "КАБ-250". Ранения получили четверо мирных жителей, двое из них достали из-под завалов и эвакуировали парамедики полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 23 августа.

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В полиции рассказали, что в результате удара КАБом по Плещеевке пострадали четверо местных жителей.

"На месте удара работали спасательные службы и полиция. Из-под завалов полностью разрушенного дома достали 63-летнего мужчину и его жену, 66 лет. Мужчина был в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что травмы получили двое соседей — 85-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Полицейские парамедики оказали пострадавшим первую помощь и эвакуировали в больницу.