Бої на Донеччині — поліція евакуювала поранене подружжя з Плещіївки

Вижили під завалами — у поліції показали, як парамедики рятували поранене подружжя
Російські окупанти 22 серпня скинули на Плещіївку у Донецькій області авіабомбу "КАБ-250". Поранень зазнали четверо мирних жителів, двоє з них дістали з-під завалів та евакуювали парамедики поліції.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 23 серпня.
Евакуація пораненого подружжя з Донеччини
У поліції розповіли, що внаслідок удару КАБом по Плещіївці постраждали четверо місцевих жителів.
"На місці удару працювали рятувальні служби та поліція. З-під завалів ущент зруйнованого будинку дістали 63-річного чоловіка та його дружину, 66 років. Чоловік був у важкому стані", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що травми дістали двоє сусідів — 85-річна жінка та 47-річний чоловік.
Поліцейські парамедики надали постраждалим першу допомогу та евакуювали до лікарні.
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