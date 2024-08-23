Бої на Донеччині — поліція евакуювала поранене подружжя з Плещіївки

Евакуація пораненого подружжя. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти 22 серпня скинули на Плещіївку у Донецькій області авіабомбу "КАБ-250". Поранень зазнали четверо мирних жителів, двоє з них дістали з-під завалів та евакуювали парамедики поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 23 серпня.

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У поліції розповіли, що внаслідок удару КАБом по Плещіївці постраждали четверо місцевих жителів.

"На місці удару працювали рятувальні служби та поліція. З-під завалів ущент зруйнованого будинку дістали 63-річного чоловіка та його дружину, 66 років. Чоловік був у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що травми дістали двоє сусідів — 85-річна жінка та 47-річний чоловік.

Поліцейські парамедики надали постраждалим першу допомогу та евакуювали до лікарні.