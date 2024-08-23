Россияне атаковали Херсон — ранены двое мирных жителей

Последствия русской атаки. Иллюстративное фото: Херсонская ОГА

В пятницу, 23 августа, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона и обстреляли в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва пострадали двое гражданских.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

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Пострадавший 50-летний мужчина самостоятельно обратился к медикам. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, продолжаются дополнительные обследования.

Позже в результате обстрела Днепровского района была ранена 47-летняя женщина, которая в момент обстрела она находилась на улице. Медики диагностировали у нее взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Женщина была срочно госпитализирована.