Росіяни вночі запускали дрони та били балістикою по Україні — скільки цілей знищили сили ППО

Сили ППО знищують ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на неділю, 25 серпня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram.

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Олещук зазначив, що цієї ночі росіяни атакували прифронтові регіони України. Під обстріли потрапили Чернігівська, Сумська, Харківська та Донецька області.

Командувач Повітряних сил додав, що ворог запускав ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей. А крилату ракету "Іскандер-К", балістичну "Іскандер-М" та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 було запущено в бік України із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей.

"Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей", — наголосив Олещук.

Він уточнив, що також окупанти запустили дев'ять ударних безпілотників типу "Shahed" із мису Чауда, що у Криму.

"Вісім "шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області", — підсумував генерал-лейтенант.