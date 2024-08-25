Россияне ночью запускали дроны и били баллистикой по Украине — сколько целей уничтожили силы ПВО

Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 25 августа, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук в Telegram.

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Олещук отметил, что этой ночью россияне атаковали прифронтовые регионы Украины. Под обстрелами оказались Черниговская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.

Командующий Воздушными силами добавил, что враг запускал ракеты наземного базирования из Воронежской и Ростовской областей. А крылатая ракета "Искандер-К", баллистическая "Искандер-М" и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 были запущены в сторону Украины из воздушного пространства Курской и Белгородской областей.

"В результате активного противодействия Сил обороны Украины большинство ракет не достигли своих целей ", — подчеркнул Олещук.

Он уточнил, что также оккупанты запустили девять ударных беспилотников типа "Shahed" из мыса Чауда в Крыму.

"Восемь "шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области", — подытожил генерал-лейтенант.