Как наказали россиян в Донецкой области — видео от военных

Уничтожение позиций окупантов. Фото: скриншот

Украинские пограничники продолжают наносить сокрушительные удары по позициям российских оккупантов на Краматорском направлении. Врага уничтожают с помощью дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в субботу, 24 августа.

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В ГПСУ отмечают, что бойцы активно применяют беспилотники и FPV-дроны для уничтожения вражеских целей.

В рамках одной из последних операций пограничники нанесли несколько точных ударов по позициям противника.

С помощью сбросов с беспилотников было уничтожено укрытие оккупантов, а также два автомобиля, которые, вероятно, использовались для транспортировки боеприпасов или личного состава.

Кроме того, повреждены две гаубицы Д-30, которые используются российскими войсками для артиллерийских обстрелов украинских позиций. Была повреждена также пушка-гаубица Д-20.