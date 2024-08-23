Атака на порт Кавказ 22 августа – Схемы опубликовали спутниковые снимки последствий

Пожар в порту "Кавказ". Фото: росСМИ

В Краснодарском крае России порт "Кавказ" в четверг, 22 августа, подвергся атаке, там разгорелся пожар. Позже в акватории порта затонул паром, на котором находились цистерны с топливом.

Кадры последствий удара со спутника опубликовало Радио Свобода в Telegram в пятницу, 23 августа.

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На снимках Planet Labs, которые есть в распоряжении издания, видно, что в порту "Кавказ" был уничтожен паром и несколько небольших судов, стоящих неподалеку.

Также спутник зафиксировал и поврежденную инфраструктуру: в частности, была поражена часть железнодорожного полотна, которое ведет к воде.

Кроме того, подтверждением пожара являются припаркованные автомобили МЧС возле берега.

Ранее мы писали, что по подтверждению оперативного штаба Кубани вчерашняя атака была совершена на железнодорожный паром с топливными цистернами.