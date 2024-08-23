ВМС ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов и топлива в Черном море

Пожар на российском складе боеприпасов после атаки беспилотника. Скриншот видео ВМС ВСУ

Украинские военнослужащие продолжают наносить урон российским захватчикам. Военные моряки поразили вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море.

Об этом Военно-Морские Силы ВС Украины сообщили в четверг, 22 августа.

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Операцию по ликвидации российского военного объекта провело подразделение Военно-Морских Сил ВС Black Six. На видео зафиксирована атака беспилотника: видно, что после того, как БпЛА сбросил боеприпас, произошел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Очевидно, что возникла детонация боеприпасов.

Когда именно произошла атака, военные не уточнили.

Какие еще были потери у окупантов в последнее время на Кинбурнской косе

В первой половине августа украинские военнослужащие провели успешную десантную операцию по Кинбурнской косе. Во время этого рейда бойцы ГУР Минобороны Украины уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и три десятка российских захватчиков. Немного позже стало известно, что на Кинбурнской косе между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем появился украинский флаг. По всей вероятности, его установили именно во время десантной спецоперации.

По данным ГУР, в течение августа россияне понесли на Кинбурнской косе немалые потери. В частности, украинцам удалось уничтожить вражеские пулеметные расчеты, пикап, антенну, пункты наблюдения. Также после этих атак у россиян сократилось количество личного состава.