ВМС ЗСУ знищили російський склад боєприпасів і палива в Чорному морі

Пожежа на російському складі боєприпасів після атаки безпілотника. Скриншот відео ВМС ЗСУ

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Військові моряки уразили ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі.

Про це Військово-Морські Сили ЗС України повідомили в четвер, 22 серпня.

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Що відомо про знищення російського складу боєприпасів

Операцію з ліквідації російського війського об'єкта провів підрозділ Військово-Морських Сил ЗС Black Six. На відео зафіксовано атаку безпілотника: видно, що після того, як БпЛА скинув боєприпас, стався вибух і спалахнула сильна пожежа. Вочевидь, виникла детонація боєприпасів.

Коли саме відбулася ця атака, військові не уточнили.

Які ще були втрати в окупантів останнім часом на Кінбурнській косі

У першій половині серпня українські військовослужбовці провели успішну десантну операцію на Кінбурнську косу. Під час цього рейду бійці ГУР Міноборони України знищили шість одиниць броньованої техніки ворога та три десятки російських загарбників. Трохи згодом стало відомо, що Кінбурнській косі між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем з'явився український прапор. Вочевидь, його встановили саме під час десантної спецоперації.

За даними ГУР, протягом серпня росіяни зазнали на Кінбурнській косі чималих втрат. Зокрема, українцям вдалося знищити ворожі кулеметні розрахунки, пікап, антену, спостережні пункти. Також після цих атак у росіян скоротилася кількість особового складу.