Війна в Україні — ГУР знищує Чорноморський флот РФ

Кораблі російського Чорноморського флоту. Фото ілюстративне: УНІАН

У Криму Чорноморський флот Російської Федерації перебуває у вкрай важкій ситуації. Загалом українськими спецпризначенцями було уражено 18 російських кораблів.

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє DW.

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Командир спецпідрозділу Group 13 розповів, що через низку успішних операцій у водах Чорного моря російський Чорноморський флот перестав виконувати будь-які завдання.

Наразі Росія вивела свої кораблі, побоюючись, що Україна продовжить атаки дронами Magura V5.

"Ми не гналися за збільшенням бойової частини. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю і завдавали п'ять і більше уражень кораблям, що завдавало їм критичні пошкодження", — пояснили розвідники.

Також українські військові повідомили, що всі найкращі російські кораблі вже покинули Севастополь. При цьому вони стоять без діла в інших портах РФ. На них даремно витрачаються велетенські кошти з бюджету держави-агресора.