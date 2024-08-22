Війна в Україні — ГУР знищує Чорноморський флот РФ

В ГУР розповіли про результати боротьби з Чорноморським флотом Росії
У Криму Чорноморський флот Російської Федерації перебуває у вкрай важкій ситуації. Загалом українськими спецпризначенцями було уражено 18 російських кораблів.
Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє DW.
Україна завдала критичних втрат флоту РФ
Командир спецпідрозділу Group 13 розповів, що через низку успішних операцій у водах Чорного моря російський Чорноморський флот перестав виконувати будь-які завдання.
Наразі Росія вивела свої кораблі, побоюючись, що Україна продовжить атаки дронами Magura V5.
"Ми не гналися за збільшенням бойової частини. Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю і завдавали п'ять і більше уражень кораблям, що завдавало їм критичні пошкодження", — пояснили розвідники.
Також українські військові повідомили, що всі найкращі російські кораблі вже покинули Севастополь. При цьому вони стоять без діла в інших портах РФ. На них даремно витрачаються велетенські кошти з бюджету держави-агресора.
Читайте Новини.LIVE!