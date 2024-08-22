Война в Украине - ГУР уничтожает Черноморский флот РФ

Корабли русского Черноморского флота. Фото иллюстративное: УНИАН

В Крыму Черноморский флот Российской Федерации находится в крайне тяжелой ситуации. В общей сложности украинскими спецназовцами было поражено 18 российских кораблей.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает DW.

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Командир спецподразделения Group 13 рассказал, что из-за ряда успешных операций в водах Черного моря российский Черноморский флот перестал выполнять любые задачи.

Россия вывела свои корабли, опасаясь, что Украина продолжит атаки дронами Magura V5.

"Мы не гнались за увеличением боевой части. Мы пошли другим путем: атаковали стаей и наносили пять и более поражений кораблям, что наносило им критические повреждения", — объяснили разведчики.

Также украинские военные сообщили, что все лучшие российские корабли уже покинули Севастополь. При этом они стоят без дела в других портах РФ. На них зря тратятся огромные средства из бюджета государства-агрессора.