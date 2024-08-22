Кінбурнська коса — українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Кінбурнській косі — відео
Бійці Військово-морських сил Збройних сил України продовжують полювати за окупантами на Кінбурнській косі. Нещодавно наші військові знищили там склад боєприпасів росіян.
Про це повідомила пресслужба ВМС у четвер, 22 серпня, та показала відповідне відео.
Знищення БК росіян на Кінбурнській косі
"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, це не перші успіхи українських військових на цій ділянці. Нещодавно Головне управління розвідки поділилося втратами, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за перші два тижні серпня. У списку — військова техніка, зброя та особовий склад.
Також відомо, що 12 серпня, на Кінбурнській косі замайорів український прапор. Його могли встановити бійці ГУР під час проведення останньої спецоперації.
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