Кінбурнська коса — українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Знищення БК росіян на Кінбурнській косі. Фото: скриншот з відео

Бійці Військово-морських сил Збройних сил України продовжують полювати за окупантами на Кінбурнській косі. Нещодавно наші військові знищили там склад боєприпасів росіян.

Про це повідомила пресслужба ВМС у четвер, 22 серпня, та показала відповідне відео.

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Знищення БК росіян на Кінбурнській косі

"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, це не перші успіхи українських військових на цій ділянці. Нещодавно Головне управління розвідки поділилося втратами, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за перші два тижні серпня. У списку — військова техніка, зброя та особовий склад.

Також відомо, що 12 серпня, на Кінбурнській косі замайорів український прапор. Його могли встановити бійці ГУР під час проведення останньої спецоперації.