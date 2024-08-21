У Херсоні прогриміли вибухи

Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

У Херсоні ввечері у середу, 21 серпня, було чутно серію вибухів. Тривогу в місті та області оголошено не було.

Про це повідомлюють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Херсоні 21 серпня

О 22:17 місцеві ЗМІ Херсону повідомили, що в місті пролунали вибухи.

Допис про вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Сумської та Одеської областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою.