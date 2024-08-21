У Херсоні прогриміли вибухи

У Херсоні пролунала серія вибухів
21 серпня 2024 22:24
Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
У Херсоні ввечері у середу, 21 серпня, було чутно серію вибухів. Тривогу в місті та області оголошено не було.
Про це повідомлюють місцеві ЗМІ.
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О 22:17 місцеві ЗМІ Херсону повідомили, що в місті пролунали вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Про небезпеку попередили мешканців Сумської та Одеської областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою.
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