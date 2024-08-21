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У Херсоні пролунали вибухи

21 серпня 2024 19:45
Євгенія Брюховецька - редактор
У Херсоні увечері 21 серпня було чутно вибухи
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Херсоні увечері в середу, 21 серпня, пролунали вибухи. Причиною стали, ймовірно, російські обстріли міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

Атака на Херсон 21 серпня

Вибухи в Херсоні пролунали близько 19:35,  наразі їх причини невідомі. При цьому повітряну тривогу в місті не було оголошено.

Офіційної інформації від голови МВА Романа Мрочка або голови ОВА Олександра Прокудіна — немає.

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Скриншот допису Суспільне Херсон

Зазначимо, що станом на 19:50 повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Криму.

тривога 21 серпня - які області в небезпеці
Карта повітряних тривог alerts.in.ua 

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Херсон вибух обстріли окупанти війна в Україні

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