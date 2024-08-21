У Херсоні увечері 21 серпня було чутно вибухи

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Херсоні увечері в середу, 21 серпня, пролунали вибухи. Причиною стали, ймовірно, російські обстріли міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

Атака на Херсон 21 серпня

Вибухи в Херсоні пролунали близько 19:35, наразі їх причини невідомі. При цьому повітряну тривогу в місті не було оголошено.

Офіційної інформації від голови МВА Романа Мрочка або голови ОВА Олександра Прокудіна — немає.

Скриншот допису Суспільне Херсон

Зазначимо, що станом на 19:50 повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Криму.