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В Херсоне раздались взрывы

21 августа 2024 19:45
Евгения Брюховецкая - редактор
В Херсоне вечером 21 августа были слышны взрывы
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Херсоне вечером в среду, 21 августа, раздались взрывы. Причиной стали, вероятно, российские обстрелы города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Скриншот сообщения Новини.LIVE Одеса

Атака на Херсон 21 августа

Взрывы в Херсоне раздались около 19:35, пока что их причины неизвестны. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена.

Официальной информации от главы МВА Романа Мрочко или главы ОВА Александра Прокудина нет.

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Скриншот поста Суспільне Херсон

Отметим, что по состоянию на 19.50 воздушная тревога объявлена в Луганской области и в Крыму.

тревога 21 августа – какие области в опасности
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

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