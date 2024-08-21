В Херсоне вечером 21 августа были слышны взрывы

В Херсоне раздались взрывы
21 августа 2024 19:45
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
В Херсоне вечером в среду, 21 августа, раздались взрывы. Причиной стали, вероятно, российские обстрелы города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Херсоне раздались около 19:35, пока что их причины неизвестны. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена.
Официальной информации от главы МВА Романа Мрочко или главы ОВА Александра Прокудина нет.
Отметим, что по состоянию на 19.50 воздушная тревога объявлена в Луганской области и в Крыму.
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