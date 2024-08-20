Обстрелы Херсонщины 20 августа — погиб и ранены

Последствия русской атаки. Иллюстративное фото: Александр Прокудин/Telegram

Российские военные непрерывно обстреливают Херсон и область, целенаправленно атакуя гражданских дронами. В селе Змиевка в результате атаки с беспилотника местный житель получил смертельные ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин во вторник, 20 августа.

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По его словам, в Херсонской области 20 августа было зафиксировано девять пострадавших, среди которых трое детей. Самая острая ситуация в прибрежных районах.

"В очередной раз призываю: позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих детей. Эвакуация бесплатная. Обращаться по телефону "горячей" линии Херсонской ОВА: 0800 33 0951. И мы поможем вам", — говорится в сообщении.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупационные войска утром 20 августа обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки один человек получил ранения. В течение суток в городе неоднократно раздавались взрывы.