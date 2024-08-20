Обстріли Херсонщини 20 серпня — є загиблий та поранені

Наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін/Telegram

Російські військові безперервно обстрілюють Херсон та область, цілеспрямовано атакуючи цивільних дронами. У селі Зміївка внаслідок атаки з безпілотника місцевий мешканець отримав смертельні поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у вівторок, 20 серпня.

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За його словами, в Херсонській області 20 серпня було зафіксовано дев’ять постраждалих, серед яких троє дітей. Найгострішою є ситуація в прибережних районах.

"Вкотре закликаю: подбайте про свою безпеку та безпеку своїх дітей. Евакуація безоплатна. Звертатись за телефоном "гарячої" лінії Херсонської ОВА: 0800 33 0951. І ми допоможемо вам", — йдеться в повідомлені.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 20 серпня обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки одна людина отримала поранення. Протягом доби в місті неодноразово лунали вибухи.