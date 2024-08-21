В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прозвучала серия взрывов
21 августа 2024 22:24
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
В Херсоне вечером в среду, 21 августа, была слышна серия взрывов. Тревога в городе и области объявлена не была.
Об этом сообщают местные СМИ.
Читайте также:
Взрывы в Херсоне 21 августа
В 22:17 местные СМИ Херсона сообщили, что в городе прогремели взрывы.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Об опасности предупредили жителей Сумской и Одесской областей. Тревога связана с угрозой применения баллистики и ракетной опасностью.
Читайте Новини.LIVE!