В Херсоне прогремели взрывы

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В Херсоне вечером в среду, 21 августа, была слышна серия взрывов. Тревога в городе и области объявлена не была.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Херсоне 21 августа

В 22:17 местные СМИ Херсона сообщили, что в городе прогремели взрывы.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Об опасности предупредили жителей Сумской и Одесской областей. Тревога связана с угрозой применения баллистики и ракетной опасностью.