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Украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов россиян на Кинбурнской косе — видео

22 августа 2024 10:05
Катерина Османская - Редактор
Кинбурнская коса — украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов
Уничтожение БК россиян на Кинбурнской косе Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжают охотиться за оккупантами на Кинбурнской косе. Недавно наши военные уничтожили там склад боеприпасов россиян.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС в четверг, 22 августа, и показала соответствующее видео.

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Уничтожение БК россиян на Кинбурнской косе

"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", — говорится в сообщении.

Как известно, это не первые успехи украинских военных на этом участке. Недавно Главное управление разведки поделилось потерями, которые понесла Россия на Кинбурнской косе за первые две недели августа. В списке — военная техника, оружие и личный состав.

Также известно, что 12 августа, на Кинбурнской косе взвился украинский флаг. Его могли установить бойцы ГУР при проведении последней спецоперации.

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10:36 В посольстве США предупредили украинцев о планах России атаковать Украину в День Независимости

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