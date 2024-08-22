Кинбурнская коса — украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов

Уничтожение БК россиян на Кинбурнской косе Фото: скриншот с видео

Бойцы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжают охотиться за оккупантами на Кинбурнской косе. Недавно наши военные уничтожили там склад боеприпасов россиян.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС в четверг, 22 августа, и показала соответствующее видео.

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Уничтожение БК россиян на Кинбурнской косе

"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", — говорится в сообщении.

Как известно, это не первые успехи украинских военных на этом участке. Недавно Главное управление разведки поделилось потерями, которые понесла Россия на Кинбурнской косе за первые две недели августа. В списке — военная техника, оружие и личный состав.

Также известно, что 12 августа, на Кинбурнской косе взвился украинский флаг. Его могли установить бойцы ГУР при проведении последней спецоперации.