Атака на порт Кавказ 22 серпня - Схеми опублікували супутникові знімки наслідків

Пожежа в порту "Кавказ". Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї Росії порт "Кавказ" у четвер, 22 серпня, зазнав атаки, там розгорілася пожежа. Пізніше в акваторії порту затонув пором, на якому перебували цистерни з паливом.

Кадри наслідків удару з супутника опублікувало Радіо Свобода у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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На знімках Planet Labs, які є у розпорядженні видання, видно, що в порту "Кавказ" було знищено пором та декілька невеликих суден, які стоять неподалік.

Також супутник зафіксував й пошкоджену інфраструктуру: зокрема, було уражено частину залізничного полотна, яке веде до води.

Крім того, підтвердженням пожежі є припарковані автомобілі МЧС поблизу берега.

Раніше ми писали, що за підтвердженням оперативного штабу Кубані вчорашня атака була здійснена на залізничний пором із паливними цистернами.