Як покарали росіян на Донеччині — відео від військових

Прикордонники показали, як розбили позиції росіян на Донеччині
Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів на Краматорському напрямку. Ворога знищують за допомогою дронів.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у суботу, 24 серпня.
Скільки техніки вдалося знищити
У ДПСУ зазначають, що бійці активно застосовують безпілотники та FPV-дрони для знищення ворожих цілей.
У рамках однієї з останніх операцій прикордонники завдали кілька точних ударів по позиціях противника.
За допомогою скидів з безпілотників було знищено укриття окупантів, а також два автомобілі, які, ймовірно, використовувалися для транспортування боєприпасів або особового складу.
Окрім цього, пошкоджено дві гаубиці Д-30, які використовуються російськими військами для артилерійських обстрілів українських позицій. Зазнала пошкоджень також гармата-гаубиця Д-20.
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