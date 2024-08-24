Як покарали росіян на Донеччині — відео від військових

Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот

Українські прикордонники продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях російських окупантів на Краматорському напрямку. Ворога знищують за допомогою дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у суботу, 24 серпня.

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У ДПСУ зазначають, що бійці активно застосовують безпілотники та FPV-дрони для знищення ворожих цілей.

У рамках однієї з останніх операцій прикордонники завдали кілька точних ударів по позиціях противника.

За допомогою скидів з безпілотників було знищено укриття окупантів, а також два автомобілі, які, ймовірно, використовувалися для транспортування боєприпасів або особового складу.

Окрім цього, пошкоджено дві гаубиці Д-30, які використовуються російськими військами для артилерійських обстрілів українських позицій. Зазнала пошкоджень також гармата-гаубиця Д-20.