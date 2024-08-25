Оккупанты в течение суток 10 раз атаковали Херсон и область

В Херсоне и области утром раздавались взрывы — из-за вражеской атаки есть погибшие и раненые
25 августа 2024 11:08
Спасатели тушат пламя на месте вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсонской области
Российские войска в течение суток атаковали Херсон и область. В результате вражеской атаки два человека погибли, пять человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.
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Из-за удара по Херсону и области погибли люди
По его словам россияне провели 10 ударов. Взрывы раздались в Херсоне, Садовом, Антоновке и Благовещенском.
Из-за вражеского удара были повреждены многоэтажка, 16 частных домов, гараж и здание предприятия.
Также Мрочко добавил, что за минувшие сутки во время атаки Херсонской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения разных степеней тяжести. Потерпевшие получили медицинскую помощь.
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