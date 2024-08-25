Оккупанты в течение суток 10 раз атаковали Херсон и область

Спасатели тушат пламя на месте вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсонской области

Российские войска в течение суток атаковали Херсон и область. В результате вражеской атаки два человека погибли, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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Из-за удара по Херсону и области погибли люди

По его словам россияне провели 10 ударов. Взрывы раздались в Херсоне, Садовом, Антоновке и Благовещенском.

Из-за вражеского удара были повреждены многоэтажка, 16 частных домов, гараж и здание предприятия.

Также Мрочко добавил, что за минувшие сутки во время атаки Херсонской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения разных степеней тяжести. Потерпевшие получили медицинскую помощь.