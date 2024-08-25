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В Херсоне и области утром раздавались взрывы — из-за вражеской атаки есть погибшие и раненые

25 августа 2024 11:08
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты в течение суток 10 раз атаковали Херсон и область
Спасатели тушат пламя на месте вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС Херсонской области
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Российские войска в течение суток атаковали Херсон и область. В результате вражеской атаки два человека погибли, пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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По его словам россияне провели 10 ударов. Взрывы раздались в Херсоне, Садовом, Антоновке и Благовещенском.

Из-за вражеского удара были повреждены многоэтажка, 16 частных домов, гараж и здание предприятия.

Также Мрочко добавил, что за минувшие сутки во время атаки Херсонской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения разных степеней тяжести. Потерпевшие получили медицинскую помощь.

взрывы херсон
Скриншот сообщения Мрочка

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