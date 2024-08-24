Зеленский наметил целые операции ВСУ в Курской области

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Боевая операция ВСУ в Курской области идет по плану, и ее цели будут достигнуты. Одну из ее целей украинские силы уже почти достигли.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, информирует Новини.LIVE.

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По его словам, операция носила превентивный характер, чтобы разбить российскую группировку, которая планировала вторжение в Сумы.

"Наша операция справилась с этой задачей. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы", — говорит глава государства.

Другая операция, как добавил президент, показывает неспособность Путина защитить свои территории.

"Он бомбит сейчас свои села. Просто браво! Его люди там говорят, они в шоке, что они верили в этого демона. Просто вы поймите, какое лицо он сейчас показывает своему обществу", — говорит Зеленский.