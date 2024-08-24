ЗСУ просунулись в районі Суджі — ISW

Українські військові на бронетранспортері біля кордону РФ в Сумській області. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Сили оборони України дещо просунулись на території Курської області Росії. В районі деяких населених пунктів йдуть бої.

Про це йдеться в ранковому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 24 серпня.

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За даними аналітиків, українські військові дещо просунулись неподалік населеного пункту Суджа.

"Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися далі в південній частині Руської Конопельки, що розташована на схід від Суджі", — йдеться у повідомленні.

В ISW зазначають, що російські військові блогери також повідомляють про просування українських військ на північ від Мартинівки вздовж траси Р-200 "Суджа-Суходолівка".

Російські джерела стверджують, що в районі Саморядового та Козиревки на схід від Суджі відбуваються бої, в яких беруть участь українські мобільні групи.

"Деякі російські військові блогери повідомляють, що війська РФ знову зайняли населені пункти Спальне та Крупець, розташовані на південний схід від Суджі, але ситуація в цьому районі залишається невизначеною. За даними блогерів, російська армія відновила позиції на захід від Коренево", — наголошують в Інституті вивчення війни.

Водночас прес-секретарка Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США почали краще розуміти цілі України в Курській області та підтвердила, що Київ прагне створити буферну зону в цьому регіоні.

Вона також уточнила, що США продовжують підтримувати Україну, надаючи необхідні матеріальні засоби для ведення бойових дій, а також зазначила, що обмеження на використання американської зброї дозволяють Україні вести зустрічний вогонь під час оборони від російських атак, зокрема в Курській області.