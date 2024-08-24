ЗСУ просунулись в районі Суджі — ISW

Сили оборони продовжують просуватися у Курській області — ISW
Сили оборони України дещо просунулись на території Курської області Росії. В районі деяких населених пунктів йдуть бої.
Про це йдеться в ранковому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 24 серпня.
Українські військові просунулись на Курщині
За даними аналітиків, українські військові дещо просунулись неподалік населеного пункту Суджа.
"Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися далі в південній частині Руської Конопельки, що розташована на схід від Суджі", — йдеться у повідомленні.
В ISW зазначають, що російські військові блогери також повідомляють про просування українських військ на північ від Мартинівки вздовж траси Р-200 "Суджа-Суходолівка".
Російські джерела стверджують, що в районі Саморядового та Козиревки на схід від Суджі відбуваються бої, в яких беруть участь українські мобільні групи.
"Деякі російські військові блогери повідомляють, що війська РФ знову зайняли населені пункти Спальне та Крупець, розташовані на південний схід від Суджі, але ситуація в цьому районі залишається невизначеною. За даними блогерів, російська армія відновила позиції на захід від Коренево", — наголошують в Інституті вивчення війни.
Водночас прес-секретарка Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США почали краще розуміти цілі України в Курській області та підтвердила, що Київ прагне створити буферну зону в цьому регіоні.
Вона також уточнила, що США продовжують підтримувати Україну, надаючи необхідні матеріальні засоби для ведення бойових дій, а також зазначила, що обмеження на використання американської зброї дозволяють Україні вести зустрічний вогонь під час оборони від російських атак, зокрема в Курській області.
Читайте Новини.LIVE!