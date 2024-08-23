Більшості по 20 років — яка кількість російських строковиків зникли безвісти у Курській області

Російські полонені, яких захопили в Курській області. Фото: УП

Від початку наступальної операції Збройних сил України в Курській області зникли безвісти або потрапили в полон понад 129 строковиків російської армії. Водночас їхніх родичів Z-волонтери намагаються змусити мовчати.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Зниклі безвісти окупанти у Курській області

Російське медіа "Важные новости" встановило імена понад сотні осіб солдатів-строковиків армії РФ: 45 з них потрапили в полон, а 84 — зникли безвісти. Також є підтверджені випадки загибелі російських військових у Курській області — їх щонайменше троє, одного з яких змусили укласти контракт обманом.

Водночас за даними ЗМІ кількість "200-х" окупантів набагато більша. Зокрема, 9 серпня загинув 19-річний десантник Станіслав Матвєєв, але чи встиг він підписати контракт — невідомо.

Крім того, більшості військових, а саме 45 осіб, — по 20 років. Ще дев'ятьом по 18, а найстарші зі зниклих — 24-річні солдати.

Строковики РФ, які зникли безвісти. Фото: росЗМІ

Залякування батьків російських строковиків

З батьками зниклих строковиків, які займаються пошуком своїх дітей, Z-волонтери проводять так звані "профілактичні бесіди". Зокрема, одну з них звати Світлана Заруцька — вона закликає рідних не говорити публічно про синів, бо це "зіграє на руку українцям".