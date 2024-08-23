Росія майже 80 разів атакувала позиції ЗСУ за сьогодні, 23 серпня, — де тривають найтяжчі бої

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні у п'ятницю, 23 серпня, триває 912-й день повномасштабної війни Росії. За сьогодні ворог здійснив 79 спроб атакувати позиції Сил оборони на фронті.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Ситуація на напрямках фронту

За даними Генштабу, найбільш активно росіяни діють на Покровському та Курахівському напрямках, де за сьогодні провели понад третину від усіх атак.

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На даний час триває три бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Воїни відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки, триває два боєзіткнення. Росія активно застосовує авіацію, скинувши 10 КАБів на райони Новоосинового, Богуславки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби було відбито уже вісім ворожих атак, поблизу Тернів триває бій.

На Сіверському напрямку загарбники сім разів атакували поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного, намагаючись захопити українські позиції — оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу другого населеного пункту продовжуються два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку Росія атакувала п'ять разів біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк: три атаки вже відбито, ще дві — тривають.

На Покровському напрямку з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони відбили вже 11 атак противника, дев’ять боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники 15 разів атакували українські підрозділи, намагаючись просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Наразі тривають бої в п’яти локаціях.

На Времівському напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських військ. Було відбито три атаки поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки, бої тривають поблизу Водяного.

Скриншот допису Генштабу