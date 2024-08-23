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Генштаб проинформировал о ситуации на фронте по состоянию на вечер — где самые горячие бои

23 августа 2024 17:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия почти 80 раз атаковала позиции ВСУ за сегодня, 23 августа, - где продолжаются самые тяжелые бои
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в пятницу, 23 августа, проходит 912-й день полномасштабной войны России. За сегодняшний день враг предпринял 79 попыток атаковать позиции Сил обороны на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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Ситуация на направлениях фронта

По данным Генштаба, наиболее активно россияне действуют на Покровском и Кураховском направлениях, где сегодня провели более трети от всех атак.

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в Глубоком, Старице и Волчанске. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Купянском направлении враг атаковал девять раз. Воины отбивают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки, продолжаются два боеприкосновения. Россия активно применяет авиацию, сбросив 10 КАБ на районы Новоосинового, Богуславки и Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадовое, Невское, Торское и Терны. С начала суток было отбито уже восемь вражеских атак, возле Тернов продолжается бой.

На Северском направлении захватчики семь раз атаковали вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного, пытаясь захватить украинские позиции — защитники отбили все атаки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи второго населенного пункта продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении Россия атаковала пять раз возле населенных пунктов Нелипивка и Торецк: три атаки уже отбиты, еще две продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичего и Зеленого Поля. Силы обороны отразили уже 11 атак противника, девять боеприкосновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики 15 раз атаковали украинские подразделения, пытаясь продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. В настоящее время продолжаются бои в пяти локациях.

На Времивском направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Были отражены три атаки вблизи Угледара, Водяного и Константиновки, бои продолжаются вблизи Водяного.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

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