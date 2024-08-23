Партизаны АТЕШ нашли место, в котором россияне разместили склад по БК в Донецкой области.

Авто, доставляющее боеприпасы на склад. Фото: АТЭШ

Участники военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" обнаружили дислокацию одного из полевых складов с боеприпасами российских оккупантов. Они обустроили место размещения в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба АТЕШ в Telegram в пятницу, 23 августа.

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"Наш агент провел разведку в Донецкой области и обнаружил полевой состав кафиров", — говорится в сообщении.

В АТЕШ отметили, что несколько дней вооруженные силы России обустраивали этот склад траншеями, окопами, установили КПП и охрану периметра. И только недавно начали завоз боеприпасов на этот объект.

Полевой склад БК. Фото: АТЭШ

"КАМАЗы и Уралы привозят ящики с боеприпасами для последующей отправки на линию фронта", — уточнили партизаны.

Полевой склад БК. Фото: АТЭШ

В то же время оккупанты используют маскировку только от воздушных методов разведки.