Партизаны АТЕШ нашли место, в котором россияне разместили склад по БК в Донецкой области.

АТЕШ обнаружил месторасположение одного из российских полевых складов из БК на Донеччине
Участники военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" обнаружили дислокацию одного из полевых складов с боеприпасами российских оккупантов. Они обустроили место размещения в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба АТЕШ в Telegram в пятницу, 23 августа.
Полевой склад БК врага на Донеччине
"Наш агент провел разведку в Донецкой области и обнаружил полевой состав кафиров", — говорится в сообщении.
В АТЕШ отметили, что несколько дней вооруженные силы России обустраивали этот склад траншеями, окопами, установили КПП и охрану периметра. И только недавно начали завоз боеприпасов на этот объект.
"КАМАЗы и Уралы привозят ящики с боеприпасами для последующей отправки на линию фронта", — уточнили партизаны.
В то же время оккупанты используют маскировку только от воздушных методов разведки.
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