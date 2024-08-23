Рух "Атеш" заявив про розвідку нової лінії оборони прикордонної служби ФСБ у Криму біля відпочивальників

Партизани "Атеш" розвідали нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму
Військово-партизанський рух "Атеш" стверджує, що його агенти зафіксували розгортання лінії оборони біля військової частини прикордонної служби ФСБ. А саме — у селищі Привітне між Алуштою та Судаком тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив рух на своєму каналі у Telegram у п’ятницю, 23 серпня.
Що знайшли партизани
За словами партизанів, там знайшли спостережні пости, кулеметні точки і траншеї для оборони, а також блок-пост в районі пляжу, де російські окупанти контролюють всі переміщення цивільного населення і туристів.
"Самі ж "співробітники" дуже вільно почуваються під час несення служби на об'єкті. Варто зазначити, що траншеї та всі вогневі точки розміщені поруч із цивільними, які відпочивають", — йдеться у повідомленні.
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"АТЕШ" розвідав нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму. Фото: "Атеш"
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Рух "АТЕШ" розвідав нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму. Фото: "Атеш"
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Партизани "АТЕШ" розвідали нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму. Фото: "Атеш"
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