Прикордонники Фенікса знищили три ворожі склади БК у Серебрянському лісі

Прикордонники показали як знищили низку ворожих об'єктів поблизу Серебрянського лісу
23 серпня 2024 12:31
Влучання по складу БК. Фото: скриншот з відео
Українські захисники продовжують ліквідацію російських окупантів та їхньої техніки й озброєння на нашій землі. Так, прикордонники знищили три ворожих склади з боєприпасами на Луганщині.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.
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Знищення окупантів в Серебрянському лісі
Прикордонники підрозділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" влучили по шести ворожих автомобілях. Це сталося в районі Кремінної та Серебрянського лісу Луганської області.
Також було знищено броньовик та три склади боєприпасів росіян.
Крім того, воїни пошкодили військову вантажівку, кілька авто й гармату окупантів.
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