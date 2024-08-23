Пограничники Феникса уничтожили три вражеских состава БК в Серебрянском лесу

Попадание по складу БК. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских оккупантов и их техники и вооружения на нашей земле. Так, пограничники уничтожили три вражеских склада с боеприпасами в Луганской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 23 августа.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов в Серебрянском лесу

Пограничники подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" попали по шести вражеским автомобилям. Это произошло в районе Кременной и Серебрянского леса Луганской области.

Также был уничтожен броневик и три склада боеприпасов россиян.

Кроме того, воины повредили военный грузовик, несколько автомобилей и пушку оккупантов.