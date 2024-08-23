Пограничники Феникса уничтожили три вражеских состава БК в Серебрянском лесу

Пограничники показали, как уничтожили ряд вражеских объектов вблизи Серебрянского леса
23 августа 2024 12:31
Попадание по складу БК. Фото: скриншот с видео
Украинские защитники продолжают ликвидацию российских оккупантов и их техники и вооружения на нашей земле. Так, пограничники уничтожили три вражеских склада с боеприпасами в Луганской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 23 августа.
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Уничтожение оккупантов в Серебрянском лесу
Пограничники подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" попали по шести вражеским автомобилям. Это произошло в районе Кременной и Серебрянского леса Луганской области.
Также был уничтожен броневик и три склада боеприпасов россиян.
Кроме того, воины повредили военный грузовик, несколько автомобилей и пушку оккупантов.
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