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Пограничники показали, как уничтожили ряд вражеских объектов вблизи Серебрянского леса

23 августа 2024 12:31
Евгения Брюховецкая - редактор
Пограничники Феникса уничтожили три вражеских состава БК в Серебрянском лесу
Попадание по складу БК. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидацию российских оккупантов и их техники и вооружения на нашей земле. Так, пограничники уничтожили три вражеских склада с боеприпасами в Луганской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 23 августа.

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Пограничники подразделения роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" попали по шести вражеским автомобилям. Это произошло в районе Кременной и Серебрянского леса Луганской области.

Также был уничтожен броневик и три склада боеприпасов россиян.

Кроме того, воины повредили военный грузовик, несколько автомобилей и пушку оккупантов.

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Скриншот поста ГПСУ

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Луганская область военные склады военные боеприпасы война в Украине защитники Серебрянский лес

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