ВСУ продвигаются вглубь Луганской области, — DeepState

Силы обороны продвинулись в Луганской области — сводки Deep State
23 августа 2024 11:02
Украинский артиллерист стреляет из гаубицы FH70 в Луганской области. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Украинская армия продвинулась в направлении села Нововодяное Сватовского района Луганской области. В то же время российские силы начали заходить в Торецк Донецкой области.
Такую информацию приводит DeepState в пятницу, 23 августа.
Читайте также:
Ситуация на востоке Украины
Согласно текущим картам, российская армия и боевики "ДНР" входят в Торецк. Также враг продолжает маневрировать возле Покровска: российские подразделения подходят к Новогродовке, Заветному и Птичьему.
В то же время украинская армия продвинулась в Луганской области. ВСУ провели контратаку вблизи села Нововодяное Сватовского района.
Читайте Новини.LIVE!