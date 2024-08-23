ВСУ продвигаются вглубь Луганской области, — DeepState

Украинский артиллерист стреляет из гаубицы FH70 в Луганской области. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия продвинулась в направлении села Нововодяное Сватовского района Луганской области. В то же время российские силы начали заходить в Торецк Донецкой области.

Такую информацию приводит DeepState в пятницу, 23 августа.

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Согласно текущим картам, российская армия и боевики "ДНР" входят в Торецк. Также враг продолжает маневрировать возле Покровска: российские подразделения подходят к Новогродовке, Заветному и Птичьему.

Источник: DeepState

В то же время украинская армия продвинулась в Луганской области. ВСУ провели контратаку вблизи села Нововодяное Сватовского района.