На Луганщині прикордонники вдарили по позиціях окупантів — ефектне відео

Українські прикордонники на Луганщині ефектно вдарили по укріпленнях окупантів
Українські прикордонники у районі Серебрянського лісу поблизу міста Кремінна Луганської області атакували с дрона російські польові укріплення. У результаті ворог втратив два склади з боєприпасами, транспорт та декілька осіб вбитими.
Кадри бойової роботи показали у пресслужбі ДПСУ у четвер, 22 серпня.
Прикордонники атакували с дрона укріплення окупантів
Для виконання роботи прикордонники використали важкий дрон "Вампір". Російська армія та бойовики "ЛНР" втратили після операції п'ять автомобілів, три військові вантажівки та два польові склади з боєкомплектом.
Також оператори з дрона пошкодили десять ворожих позицій ворога, в результаті чого четверо окупантів загинуло, один зазнав поранень.
Ефектною роботою відзначились бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Фенікс" Луганського прикордонзагону.
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