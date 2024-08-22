На Луганщині прикордонники вдарили по позиціях окупантів — ефектне відео

Підготовка до удару с дрона "Вампір". Фото: скриншот

Українські прикордонники у районі Серебрянського лісу поблизу міста Кремінна Луганської області атакували с дрона російські польові укріплення. У результаті ворог втратив два склади з боєприпасами, транспорт та декілька осіб вбитими.

Кадри бойової роботи показали у пресслужбі ДПСУ у четвер, 22 серпня.

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Для виконання роботи прикордонники використали важкий дрон "Вампір". Російська армія та бойовики "ЛНР" втратили після операції п'ять автомобілів, три військові вантажівки та два польові склади з боєкомплектом.

Також оператори з дрона пошкодили десять ворожих позицій ворога, в результаті чого четверо окупантів загинуло, один зазнав поранень.

Ефектною роботою відзначились бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Фенікс" Луганського прикордонзагону.