Яка ситуація на фронті — зведення Генштабу 22 серпня

Український військовий на фронті. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники продовжують відбивати наступ росіян на кількох напрямках. Вдалося знищити кілька важливих військових об'єктів ворога.

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ, який оприлюднили 22 серпня.

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Де та як атакували росіяни впродовж доби

Впродовж вчорашньої доби, 21 серпня, росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет. Також зафіксувли 99 авіаударів, зокрема, окупаційні російські війська скинули 122 КАБа, а також здійснили 4498 обстрілів, з яких 145 — із реактивних систем залпового вогню.

Що втратили росіяни

"Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, уразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби ППО та станцію РЕБ окупантів", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На яких напрямках фронту складна ситуація

Найскладніша ситуація наразі на Покровському напрямку. Там ЗСУ відбили 53 штурмових та наступальних дій противника. Росіяни намагалися прорватися у бік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Птичого. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

Тим часом на Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. Зокрема на Куп’янському напрямку за добу було 16 атак з боку ворога.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів та були спроби прориву неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

Також ЗСУ успішно відбили один штурм російських військових поблизу Спірного на Сіверському напрямку.

Тим часом на Краматорському напрямку росіяни вісім разів атакували поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого, а на Торецькому напрямку застосовували авіацію.

Також наступальні дії ворога успішно відбили на Курахівському напрямку, Времівському, а на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот