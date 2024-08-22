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ЗСУ відмінусували сім танків та понад тисячу окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

22 серпня 2024 08:28
Катерина Османська - Редактор
Втрати Росії — ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османська - Редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 130 російських загарбників. Також вдалося знищити сім танків, 46 артсистем, та 25 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в четвер, 22 серпня.  

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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 604 140 (+1 130) осіб;
  • танків — 8 529 (+7) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 567 (+25) одиниць;
  • артилерійських систем — 17 262 (+46) одиниці;
  • РСЗВ — 1 166 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 931 (+3) одиниця;
  • літаків — 367 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 998 (+96) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 443 (+1) одиниці;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 280 (+59)  одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 904 (+17) одиниці.
втрати Росії 22 серпня
Втрати Росії станом на 22 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

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