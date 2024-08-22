Втрати Росії — ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів

ЗСУ відмінусували сім танків та понад тисячу окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії
22 серпня 2024 08:28
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 130 російських загарбників. Також вдалося знищити сім танків, 46 артсистем, та 25 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в четвер, 22 серпня.
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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 604 140 (+1 130) осіб;
- танків — 8 529 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 567 (+25) одиниць;
- артилерійських систем — 17 262 (+46) одиниці;
- РСЗВ — 1 166 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 931 (+3) одиниця;
- літаків — 367 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 328 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 998 (+96) одиниць;
- крилатих ракет — 2 443 (+1) одиниці;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 280 (+59) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 904 (+17) одиниці.
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