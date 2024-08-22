Потери России — ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов

ВСУ отминусовали семь танков и более тысячи оккупантов — Генштаб назвал свежие потери России
22 августа 2024 08:28
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 130 российских захватчиков. Также удалось уничтожить семь танков, 46 артсистем и 25 боевых бронированных машин.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 22 августа.
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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 22 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 604 140 (+1 130) человек;
- танков — 8 529 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 567 (+25) единиц;
- артиллерийских систем — 17 262 (+46) единицы;
- РСЗО — 1 166 (+0) единиц;
- средств ПВО — 931 (+3) единица;
- самолетов — 367 (+0) единиц;
- вертолетов — 328 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 998 (+96) единиц;
- крылатых ракет — 2 443 (+1) единицы;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 23 280 (+59) единиц;
- специальной техники — 2 904 (+17) единицы.
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