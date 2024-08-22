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Россияне не прекращают штурмовать Покровское направление — какая ситуация на фронте

22 августа 2024 09:46
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Какая ситуация на фронте – возведение Генштаба 22 августа
Украинский военный на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Украинские защитники продолжают отражать наступление россиян по нескольким направлениям. Удалось уничтожить несколько важных военных объектов врага.

Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ, обнародованном 22 августа.

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Где и как атаковали россияне в течение суток

В течение вчерашних суток, 21 августа, россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет. Также зафиксировали 99 авиаударов, в том числе оккупационные российские войска сбросили 122 КАБа, а также совершили 4498 обстрелов, из которых 145 — из реактивных систем залпового огня.

Что потеряли россияне

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На каких направлениях фронта сложная ситуация

Самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении. Там ВСУ отразили 53 штурмовых и наступательных действий противника. Россияне пытались прорваться в сторону Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.

В то же время на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. В частности, на Купянском направлении за сутки было 16 атак со стороны врага.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз и были попытки прорыва недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.

Также ВСУ успешно отразили один штурм российских военных вблизи Спирного на Северском направлении.

Между тем, на Краматорском направлении россияне восемь раз атаковали вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтечина, а на Торецком направлении применяли авиацию.

Также наступательные действия врага успешно отразили на Кураховском направлении, Времивском, а на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил.

Отчет Генштаба
Уведомление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Генштаб
Уведомление Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
Генштаб сообщения
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

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