Какая ситуация на фронте – возведение Генштаба 22 августа

Россияне не прекращают штурмовать Покровское направление — какая ситуация на фронте
Украинские защитники продолжают отражать наступление россиян по нескольким направлениям. Удалось уничтожить несколько важных военных объектов врага.
Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба ВСУ, обнародованном 22 августа.
Где и как атаковали россияне в течение суток
В течение вчерашних суток, 21 августа, россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет. Также зафиксировали 99 авиаударов, в том числе оккупационные российские войска сбросили 122 КАБа, а также совершили 4498 обстрелов, из которых 145 — из реактивных систем залпового огня.
Что потеряли россияне
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
На каких направлениях фронта сложная ситуация
Самая сложная ситуация сейчас на Покровском направлении. Там ВСУ отразили 53 штурмовых и наступательных действий противника. Россияне пытались прорваться в сторону Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.
В то же время на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. В частности, на Купянском направлении за сутки было 16 атак со стороны врага.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз и были попытки прорыва недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.
Также ВСУ успешно отразили один штурм российских военных вблизи Спирного на Северском направлении.
Между тем, на Краматорском направлении россияне восемь раз атаковали вблизи Григоровки, Временного Яра и Предтечина, а на Торецком направлении применяли авиацию.
Также наступательные действия врага успешно отразили на Кураховском направлении, Времивском, а на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил.
Читайте Новини.LIVE!