В Луганской области пограничники ударили по позициям оккупантов — эффектное видео

Подготовка к удару из дрона "Вампир". Фото: скриншот

Украинские пограничники в районе Серебрянского леса вблизи города Кременная Луганской области атаковали с дрона российские полевые укрепления. В результате враг потерял два склада с боеприпасами, транспорт и несколько человек убитыми.

Кадры боевой работы показали в пресс-службе ГПСУ в четверг, 22 августа.

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Для выполнения работы пограничники использовали тяжелый дрон "Вампир". Российская армия и боевики "ЛНР" потеряли после операции пять автомобилей, три военных грузовика и два полевых склада с боекомплектом.

Также операторы из дрона повредили десять вражеских позиций врага, в результате чего четверо оккупантов погибли, один получил ранения.

Эффектной работой отличились бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Феникс" Луганского погранотряда.