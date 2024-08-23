ЗСУ просуваються вглиб Луганщини, — DeepState

Сили оборони просунулися в Луганській області — зведення Deep State
23 серпня 2024 11:02
Український артилерист стріляє з гаубиці FH70 на Луганщині. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Українська армія просунулася в напрямку села Нововодяне Сватівського району Луганської області. Водночас російські сили почали заходити у Торецьк Донецької області.
Таку інформацію наводить DeepState у п’ятницю, 23 серпня.
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Згідно з поточними картами, російська армія та бойовики "ДНР" входять у Торецьк. Також ворог продовжує маневрувати біля Покровська: російські підрозділи підходять до Новогродівки, Завітного та Птичого.
Водночас українська армія просунулася у Луганській області. ЗСУ провели контратаку поблизу села Нововодяне Сватівського району.
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