Движение "Атеш" заявило о разведке новой линии обороны пограничной службы ФСБ в Крыму возле отдыхающих

Военная часть пограничной службы ФСБ в поселке Приветное, оккупированный Крым, август 2024 года. Фото: Атеш

Военно-партизанское движение "Атеш" утверждает, что его агенты зафиксировали развертывание линии обороны возле воинской части пограничной службы ФСБ. А именно в поселке Приветное между Алуштой и Судаком временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщило движение на своем канале в Telegram в пятницу, 23 августа.

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Скриншот сообщения "Атеш" в Telegram

Что нашли партизаны

По словам партизан, там обнаружили наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны, а также блок-пост в районе пляжа, где российские кафиры контролируют все перемещения гражданского населения и туристов.

"Сами же "сотрудники" очень свободно чувствуют себя во время несения службы на объекте. Стоит отметить, что траншеи и все огневые точки расположены рядом с отдыхающими гражданскими", — говорится в сообщении.