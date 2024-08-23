Движение "Атеш" заявило о разведке новой линии обороны пограничной службы ФСБ в Крыму возле отдыхающих

Партизаны "Атеш" разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму
Военно-партизанское движение "Атеш" утверждает, что его агенты зафиксировали развертывание линии обороны возле воинской части пограничной службы ФСБ. А именно в поселке Приветное между Алуштой и Судаком временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщило движение на своем канале в Telegram в пятницу, 23 августа.
Что нашли партизаны
По словам партизан, там обнаружили наблюдательные посты, пулеметные точки и траншеи для обороны, а также блок-пост в районе пляжа, где российские кафиры контролируют все перемещения гражданского населения и туристов.
"Сами же "сотрудники" очень свободно чувствуют себя во время несения службы на объекте. Стоит отметить, что траншеи и все огневые точки расположены рядом с отдыхающими гражданскими", — говорится в сообщении.
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"АТЕШ" разведал новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму. Фото: "Атеш"
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Движение "АТЕШ" разведало новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму. Фото: "Атеш"
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Партизаны "АТЕШ" разведали новую линию обороны пограничной службы ФСБ в Крыму. Фото: "Атеш"
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