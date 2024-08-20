Росгвардійців з Красноярська відправляють в Курську область — вони готові до саботажу наказів командирів

Військова частина Росгвардії. Фото: АТЕШ

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідувальні дії військової частини Росгвардії у Красноярську. Як з'ясувалося, особовий склад направляють у Курську область.

Про це повідомила пресслужба АТЕШ у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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"Наш агент вивчив графіки чергувань і маршрути патрулів на території частини. У розмові з черговим на КПП з'ясувалося, що особовий склад направляють у Курську область, хоча за документами вони значаться задіяними для охорони порядку в Сибірському військовому окрузі", — йдеться у повідомленні.

Військова частина Росгвардії. Фото: АТЕШ

Військова частина Росгвардії. Фото: АТЕШ

В АТЕШ зауважили, що насправді росгвардійців готують до бойових дій, за які вони не отримують належних виплат. З цієї причини та через погане ставлення військові готові до саботажу наказів командирів.

Військова частина Росгвардії. Фото: АТЕШ

Водночас решта отриманої інформації не підлягає публікації — вона була детально проаналізована й передана Силам оборони України.